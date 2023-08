ZUS: Wniosek o 300+ warto złożyć do końca sierpnia

28 sierpnia, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Aby do końca września otrzymać 300 złotych dofinansowania na wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu trzeba złożyć stosowny wniosek do końca sierpnia. Złożenie go już we wrześniu spowoduje, że na przelew poczekamy dłużej.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, od 7. roku życia aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko z niepełnosprawnością, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

– Warto wspomnieć, że wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje także studentów – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wnioski o świadczenie 300 plus można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanych środków odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. (mt)