Wiosna w Akcent ZOO. Co słychać u zwierząt? [ZDJĘCIA]

Kwiecień 7, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Wiosna dotarła do białostockiego zoo. Zwierzęta są bardziej ożywione, radosne, chętnie wystawiają się do słońca, mają też większy apetyt. Nawet niedźwiedź Grześ, który do niedawna był jeszcze zaspany, czuje wiosnę i już korzysta z kąpieli słonecznych. Białostoczanie zaś chętnie odwiedzają ogród zoologiczny, ale muszą pamiętać, że zwierząt dokarmiać nie wolno.

– Wiosną zwierzaki będą zmieniały sierść, mogą się odbywać gody. Do połowy maja nie będą miały żadnych zmian w żywieniu, kiedy to do ich jadłospisu dojdzie zielonka, czyli trawa – mówi Sławomir Chlabicz, zastępca kierownika Akcent ZOO.

A zwierzęta w białostockim zoo są karmione raz, dwa razy dziennie. I dokarmiać ich nie wolno. Niestety, odwiedzający zoo potrafią przynosić jedzenie, albo odpadki w reklamówkach i wrzucać na teren wybiegów.

– Tylko my wiemy, co zwierzęta mogą jeść, mają rozpisane diety przez lekarza weterynarii i my ściśle tego się trzymamy. A dokarmianie jest surowo zabronione, o czym też informują tabliczki na terenie Akcentu. Niewinna bułka czy smaczek mogą być szkodliwe – podkreśla Nicole Mima, opiekunka zwierząt w Akcent ZOO.

Dokarmianie zwierząt przez zwiedzających jest problemem, zwłaszcza w weekendy.

– Prosimy, by ich nie karmić – apeluje też Sławomir Chlabicz. I dodaje: – Zwierzaki mają swoje dawki żywieniowe i dostają to, co dobrze im służy. Natomiast dawanie świeżego chleba i owoców, a nawet mięsa nie jest odpowiednie.

Zdrowie zwierzaków stale kontroluje lekarz weterynarii, który odwiedza Akcent Zoo dwa razy w tygodniu. A że czują się dobrze, już widać. – Zwierzęta są bardziej ożywione, wystawiają się do słońca, mają większy apetyt, obserwujemy, że są bardziej radosne, a miś, który do niedawna był jeszcze zaspany, już korzysta z kąpieli słonecznych, czuje wiosnę – opowiada Nicole Mima.

Nicol Mima od dwóch lat pracuje w białostockim zoo, zajmuje się karmieniem, sprzątaniem wybiegów, boksów, podawaniem leków, obserwacją zwierząt, sprawdzaniem czy ich zachowanie nie wzbudza niepokoju. – Trzeba mieć pasję i miłość do zwierząt, nie można bać się ciężkiej i brudnej roboty – przyznaje.

Najbardziej przyjazne i kontaktowe, z punku widzenia opiekuna, są koniki, osiołki, świnki, ale wszystkie nawiązują kontakt, gdy widzą jedzenie – dodaje Nicole Mima. – Nieufne zaś są rysie i żbiki, jak to koty – indywidualiści.

Można też mówić o małej sensacji ornitologicznej na terenie białostockiego zoo. To trzy jaja, które złożyła i wysiaduje bocianica.

– Mamy bociany powypadkowe, które nie latają. To wiekowe ptaki, nie wiemy, czy jest szansa, by były z tego bocianiątka, a nie słyszałam, by tutaj kiedyś bocian wysiadywał jajka, więc jest to mała sensacja – dodaje opiekunka.

Czy do Akcent ZOO trafi nowy miś? – Niedźwiedź Grześ ma swoje lata i przyzwyczajenia, więc każdy towarzysz, to kłopoty behawioralne – wskazuje Sławomir Chlabicz. – Za to będą remontowane woliery ptaków ozdobnych i być może zostaną one zasiedlone przez bażanty.

Akcent Zoo, w Parku Konstytucji 3 Maja, od kwietnia do końca września jest czynne od 9:00 do 18:00. Wstęp jest wolny. (at)