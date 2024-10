Wiedza, umiejętności i kompetencje. Konsultacje społeczne

Celem projektu jest usprawnienie naszego systemu edukacji, tak by mógł szybciej i lepiej reagować na zmieniający się świat.

– Profil absolwenta to swego rodzaju mapa drogowa dla trzech najważniejszych uczestników edukacji: uczniów, żeby wiedzieli po co się uczą, rodziców, żeby wiedzieli czego oczekiwać od szkoły i oczywiście nauczycieli, żeby wiedzieli, jakie kompetencje powinni kształtować, jaka wiedza jest do tego niezbędna, jakie wartości powinny przyświecać ich pracy z uczniami – mówi Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych.