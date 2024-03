7 marca, 2024

Pokaz dwóch studenckich etiud i ekspozycji plastycznej z cyklu „Wieczór żywych form” organizuje w Teatrze Szkolnym białostocka filia Akademii Teatralnej.

Etiudy stanowiły zaliczenie przedmiotu na III roku studiów. Pierwszą etiudę zrealizował Vasil Dashkevich.

– Pierwsze z nich to forma reżyserska pod tytułem „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa”. Jest to historia o kreacji świata, o szukaniu, o odnalezieniu, też o wewnętrznych lękach i obawach. Dość abstrakcyjnie potraktowana opowieść, trochę o egzystencji, ale myślę, że w przystępnej lekkiej formie. Autorką drugiego pokazu jest Marysia Czok, która zrealizowała formę monodramową, lalkową na podstawie tekstu reportażu o pracy ratownika medycznego pod tytułem „Pogo” Jakuba Sieczki. Jest to też taka autorska wypowiedź o marzeniach, o tym jak chciałoby się, żeby ten świat wyglądał i zderzenie z rzeczywistością – mówi dr Paula Czarnecka z Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Trzecią formą będzie wystawa plastyczna autorstwa Katki Mystkowskiej, studentki II roku technologii teatru lalek pt. „Pleśniaki”.

„Wieczór żywych form” w Teatrze Szkolnym będzie w sobotę (09.03) o 18:00. (hk)