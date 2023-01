Więcej osób zgłasza się po jedzenie do punktu pomocowego dla uchodźców na dworcu PKP

Styczeń 5, 2023

Punkt informacyjny na dworcu PKP prowadzony przez Fundację Dialog/ Fot. A. Topczewska

20% więcej uchodźców z Ukrainy zgłasza się do punktu pomocowego na dworcu PKP w Białymstoku. Jest to związane z nadchodzącymi prawosławnymi Świętami Bożego Narodzenia.

Wiele osób przychodziło do punktu już wcześniej.

– Dużo osób było przed świętami katolickimi, ponieważ nie wiedzieli czy ten magazyn będzie otwarty po świętach i przed sylwestrem – mówi Jakub Zięba z Fundacji Dialog. – Teraz widać, że tych osób jest więcej i chcą się w te święta zaopatrzyć. Jest to około 20% więcej osób. Dziennie mamy od 50 do 70 osób średnio. Zawsze mamy jedzenie do wydania, tak aby nikt nie odchodził z kwitkiem, bo nie chcemy tego, ale jest tego coraz mniej. Jeśli ktoś chciałby pomóc to prosimy o żywność długoterminową – dodaje.

Produkty żywnościowe można przynosić do punktu informacyjnego na Dworcu PKP od 8:00 do 18:00 lub całodobowe do noclegowni przy ulicy Kolejowej 26a. (hk)