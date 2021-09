Wicemistrz olimpijski z wizytą w urzędzie marszałkowskim

Wrzesień 9, 2021

fot. Piotr Babulewicz fot. Piotr Babulewicz

Rafał Czuper, medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio odebrał nagrodę samorządu województwa. To czek na kwotę 35 tys. złotych. Pieniądze – w kwocie 15 tys. złotych – otrzymał także trener zawodnika Startu Białystok – Marek Iwanicki.

Rafał Czuper podczas XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio zdobył srebrny medal w grze indywidualnej i brązowy w grze drużynowej w parze z Tomaszem Jakimczukiem w tenisie stołowym.

– Jechałem do Tokio z nastawieniem na poprawę wyniku z Rio de Janeiro i to się udało. Oczywiście, moim celem było złoto w singlu, tutaj nie do końca wyszło, ale jest progres. Mamy dwa medale. Jestem zadowolony. Wsparcie, które dostałem w tym roku od pana marszałka, było największe w czasie mojej sportowej kariery. To mocno pomaga, jeśli chodzi o przygotowywanie się do zawodów, ponieważ nie muszę zajmować głowy finansami. Mam nadzieję, że będzie ono trwało cały czas – powiedział sportowiec.

Wcześniej samorząd województwa nagrodził młociarza Wojciecha Nowickiego i oszczepniczkę Marię Andrejczyk. Zdobywca złotego medalu, zawodnik Klubu Podlasie Białystok, otrzymał od samorządu województwa 40 tys. złotych, a srebrna medalistka z Klubu Hańcza Suwałki – 35 tys. złotych. (mt)