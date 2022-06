Wernisaż wystawy „Uchodźcy” na Rynku Kościuszki w Białymstoku

Czerwiec 22, 2022

Na białostockim Rynku Kościuszki, przed siedzibą Galerii im. Sleńdzińskich, od środy (22.06) można oglądać wystawę fotografii Adama Tuchlińskiego, poświęconą kobietom i dzieciom uciekającym z objętej wojną Ukrainy do Polski.

Wystawa „Uchodźcy” to dokumentalne fotografie, które powstały w pierwszych tygodniach wojny rosyjsko-ukraińskiej na granicy Polski z Ukrainą. Autor dokumentował ucieczkę kobiet i dzieci na zlecenie tygodnika Newsweek Polska.

– Zapraszamy białostoczan, by odwiedzili to miejsce, po to, by zobaczyć zdjęcia, po to, byśmy pamiętali, że wojna wciąż się toczy. A także, by wspomagać tych, którzy w Białymstoku znaleźli tymczasowy dom – mówił podczas otwarcia wystawy Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Wystawę zorganizowała Galeria im. Sleńdzińskich wspólnie z Muzeum Pamięci Sybiru. – Galeria po raz drugi gości twórczość Adama Tuchlińskiego. To dramat zapisany w fotografii i tematyka nam bliska – wskazała Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich.

Do obejrzenia wystawy zapraszał też jej autor. – To udokumentowanie tego, co działo się na granicy, gdy ludzie uciekali przed wojną – opowiadał Adam Tuchliński i jednocześnie zaapelował o wsparcie Fundacji R.A., która pomaga uchodźcom.

Pomoc jest wciąż potrzebna. – Od początku wojny nasza fundacja zajmuje się pomocą, wynajmem mieszkań dla uchodźców. W tej chwili mamy 34 lokale, gdzie miesza 120 osób. Na bieżąco staramy się też zapewniać im podstawowe artykuły potrzebne do życia, pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych – wyliczał Bartosz Dakowicz z Fundacji R.A.

Zdjęcia na Rynku Kościuszki będzie można oglądać do końca lipca.

Autor wystawy „Uchodźcy” Adam Tuchliński jest absolwentem Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w czeskiej Opawie. Zajmuje się fotografią portretową, dokumentalną i prasową. Od 1999 roku dokumentuje życie mieszkańców Europy środkowo-wschodniej. Fotografuje na zlecenie magazynów takich, jak Forbes, Zwierciadło, Playboy, Human, Die Zelt i Newsweek Polska. Jest laureatem konkursów fotografii prasowej Grand Press Photo (2010, 2013, 2017), BZ WBK Press Photo (2010). (at)