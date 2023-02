Ważny film dla mieszkańców Podlasia

15 lutego, 2023

Modlitwa przy ikonie/fot. Piotr Łozowik

To film nie tylko dla znawców tematu, ale przede wszystkich dla mieszkańców Podlasia, którzy mogą dowiedzieć się, że to w naszym regionie mamy wybitne realizacje sztuki sakralnej, a Podlasie to istotny i najważniejszy ośrodek ikonopisarstwa w Polsce i znaczący w Europie.

Film “Odrodzenie Ikony w Polsce. Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim” miał premierę w styczniu w Bielsku Podlaskim, pokazywany był także w Muzeum Ikon w Supraślu , a teraz będzie można go obejrzeć również w Białymstoku, w Książnicy Podlaskiej, 23 lutego o godz. 18.00.

Reżyser Piotr Łozowik pod pretekstem przedstawienia historii bielskiej szkoły ikonograficznej przedstawia bardzo istotny fragment historii całego regionu, przywołuje częściowo zapomniane, ważne postacie, ale przedstawia również współczesnych podlaskich ikonopisców

– To opowieść o tym, jak ikona, która stała się obrazem religijnym, powracała do swoich kanonów, wracała na powrót do świątyń, do domów wiernych w formie kanonicznej, tradycyjnej. Film jest ważny dla mieszkańców Podlasia, bo uzmysławia, jak ogromną rolę odegrał nasz region w odrodzeniu sztuki sakralnej w Polsce, jak ważne jest Podlasie na mapie Polski w kontekście twórczości religijnej, gdzie spotykają się kultury, przenikają religie, gdzie mamy dużo wartościowych realizacji w świątyniach – mówi Piotr Łozowik.

Krytycy sztuki z zachodniej i centralnej Polski, a także z zagranicy bardzo cenią Podlasie (polichromie w Gródku i Michałowie, ikonostas i sobór w Hajnówce, baptysterium w Bielsku Podlaskim i wiele innych). Odkrywają tu bowiem nowoczesną, ale osadzoną w tradycji sztukę sakralną (malarstwo, architektura, witraże), która wspaniale koresponduje z lokalną twórczością i duchowością

W filmie występują: ks. Leoncjusz Tofiluk (założyciel Studium Ikonograficznego), Ewa Zalewska (kierownik Muzeum Ikon w Supraślu), prof. Jerzy Uścinowicz (architekt, prof. Politechniki Białostockiej), dk. Maciej Leszczyński (ikonolog, ikonograf, Szkoła ikonografii w Paryżu), Grzegorz Prokopiuk (ikonograf), ś. p. Grzegorz Zinkiewicz (ikonograf), dr Krystyna Czerni (krytyk, historyk sztuki,Kraków), ks. dr Henryk Paprocki (teolog, filozof,Warszawa), dr Andrzej Guzowski (tanatolog, wykładowca Uniw. Med. w Białymstoku), Paweł Iwaniuk (uczeń Studium Ikonograficznego), Natalia Oniśko – Wasiluk (ikonografka).