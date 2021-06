Wasilków. Zwycięzca Loterii PIT-owej już jeździ nowym samochodem

Czerwiec 10, 2021

Syn chciał rower, ojciec wygrał samochód. Pan Jarosław, zwycięzca trzeciej edycji Loterii PIT-owej w Wasilkowie odebrał główną nagrodę – samochód Suzuki Swift Hybrid.

– Syn marzył o rowerze i to ze względu na niego pierwszy raz wziąłem udział w loterii – mówi pan Jarosław. – Najbardziej z nas wszystkich cieszyła się na początku córka Zuzia (była z tatą na odebraniu nagrody), aż podskakiwała z radości. Żona nie była pewna, czy nie oszukuję.

Pan Jarosław przyznaje, że samochód jest wygodny i dobrze się nim jeździ. W czwartek (10.06) w towarzystwie burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza odebrał go osobiście z salonu. Samochód jest już zarejestrowany na niego. O podatek od wygranej też nie musiał się martwić, bo wzięła to na siebie gmina Wasilków.

W tym roku w loterii wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców ponad 3100 osób (na ok. 10 tys. zarejestrowanych w gminie podatników). Jak podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz loteria to też wymierne korzyści dla gminy – bo więcej podatników przekłada się na większe wpływy do budżetu, a więc i na więcej pieniędzy na remonty dróg, szkół, przedszkoli, nowe ścieżki rowerowe.

– Efekty tegorocznej loterii poznamy już niedługo, kiedy wystąpimy o dokładne dane do II Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Przypomnę jednak, że po pierwszej loterii przybyło nam 1000 podatników, po drugiej – ok. 700. Widać więc potencjał takich metod, które zachęcają mieszkańców do utożsamiania się z naszą gminą i rozliczania podatków u nas – podkreślał w czasie rozmowy z dziennikarzami Adrian Łuckiewicz. – Dzisiaj wygrał pan Jarosław, ale zwycięzcami jesteśmy my wszyscy. Dlatego już teraz mogę powiedzieć, że będziemy kontynuowali loterię

W tegorocznej edycji Loterii PIT-owej „Mieszkasz w gminie Wasilków – wygrywasz” poza samochodem hybrydowym do wygrania były także: robot kuchenny, rowery, telefony komórkowe i smartwatche. (mt)