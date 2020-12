Wasilków. Przedszkole przy ul. Polnej będzie rozbudowane

Grudzień 8, 2020

źródło: UM Wasilków źródło: UM Wasilków

Przedszkole „Słoneczne” przy ul. Polnej w Wasilkowie przejdzie modernizację. Burmistrz miasta podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.

Do końca sierpnia przyszłego roku budynek zostanie rozbudowany o nowe skrzydło. Powstanie w nim m.in.: wielofunkcyjna sala audiowizualna mieszcząca 200 osób, zaplecze kuchenne, szatnia, sale zajęć, do ćwiczeń, sala komputerowa, liczne pomieszczenia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, a także pokoje gospodarcze.

Przedszkolne przy Polnej zostanie również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wokół budynku powstanie parkin i plac zabaw.

Przebudowa wyniesie 9 mln. złotych z czego połowa to dofinansowanie unijne. (ea/mc)