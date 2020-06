Wasilków. Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dotację na wykonanie systemu gromadzącego deszczówkę

Czerwiec 26, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Gmina Wasilków uruchamia program dotacyjny, w ramach którego mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wykonania przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.

W czwartek (25.06) radni Wasilkowa jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Na jej podstawie – dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów systemu deszczowego, ale nie więcej niż 3000 tys. złotych.

– W budżecie gminy przeznaczyliśmy na ten cel 60 tys. złotych. I już mamy sygnały, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani. Jeszcze przed podjęciem uchwały dzwonili do urzędu, dopytywali o szczegóły – podkreśla Dominika Jocz, zastępca burmistrza Wasilkowa. – Bardzo nas to cieszy. W końcu efektem tych działań będzie ograniczenie wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. A zaangażowanie się samych mieszkańców spowoduje, że wzrośnie świadomość ekologiczna. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy.

Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej.

Z dotacji skorzystać mogą osoby fizyczne z terenu gminy Wasilków. (mt/mc)