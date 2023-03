Warsztaty „Lalka przed kamerą” w Akademii Teatralnej w Białymstoku

10 marca, 2023

Warsztaty „lalka przed kamerą" z Agą Błaszczak, źródło: Akademia Teatralna w Białymstoku

Akademia Teatralna zachęca do skorzystania z warsztatów „LALKA PRZED KAMERĄ”, które odbędą się 19 marca. Zajęcia mają zapoznać studentów z charakterystyką pracy z lalką, formami plastycznymi przed kamerą oraz z podstawami sztuki filmowej i mediów audiowizualnych.

Całodniowe warsztaty poprowadzi Aga Błaszczak – absolwentka reżyserii na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, reżyserii filmowej w Wajda Film School oraz kursu reżyserskiego w Szkole Teatru Iwana Wyrypajewa. Jako asystent reżysera współpracowała m.in. z Neville’m Tranterem, Janni Younge i Markiem Downem. Debiutowała w 2017 spektaklem “Dzień Osiemdziesiąty Piąty” (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu). Współpracuje z teatrami lalkowymi w Polsce (spektakle m.in. w Olsztyńskim Teatrze Lalek, Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej czy Teatrze Animacji w Poznaniu) oraz za granicą (Blind Summit Theatre w Londynie, Rose Bruford College w Londynie). Laureatka Nagrody Specjalnej im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teorii teatru w konkursie Instytutu Teatralnego (2020).

Prowadzi research dotyczący pojęcia digittry. Na stałe współpracuje z Granator Film Studio, jest właścicielką studia Wonder Creatures House. Wykładowczyni na Wydziale Lalkarskim wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych, gdzie prowadzi przedmioty Narracja Wizualna oraz Lalka Przed Kamerą. Autorka formatu, reżyserka i scenarzystka m.in. serialu lalkowego „Klub Podróżników w Czasie” czy dokumentu lalkowego „W teatrze Leokadii Serafinowicz”, aktualnie pracuje nad pełnometrażowym dokumentem lalkowym oraz formatem serialu lalkowego dla młodzieży i dorosłych.