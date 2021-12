W Wigilię osoby potrzebujące otrzymają paczki od Fundacji Rodziny Czarneckich

Grudzień 20, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Zamiast wspólnej wieczerzy przy stole, będą wydawane paczki świąteczne. Drugi rok z rzędu, z powodu pandemii Fundacja Rodziny Czarneckich nie może zorganizować tradycyjnej Wigilii.

Organizacja przygotowała jednak zestawy z wigilijnymi potrawami oraz z produktami o długim terminie przydatności. To ma być realna pomoc materialna dla potrzebujących.

– Jak co roku Fundacja Rodziny Czarneckich jest odpowiedzialna za przygotowanie potraw wigilijnych. W tym roku rozszerzyliśmy zakres wsparcia, które przygotowujemy, ponieważ oprócz potraw wigilijnych każdy uczestnik wydarzenia otrzyma paczkę z produktami spożywczymi o długim terminie przydatności, jak również chemią. – mówi Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich – Każdy z naszych gości otrzyma słodkości, kawę, herbatę, makaron, konserwy. Średnia waga takiej paczki to około cztery i pół kilograma. Łącznie będzie więc ich ponad 3 tony. Natomiast jeśli chodzi o potrawy świąteczne, to – jak co roku – będzie to ryba po grecku, sałatka jarzynowa, barszcz, naleśniki z kapustą i grzybami, łazanki z makiem, śledź z cebulką i pierogi. I ta paczka będzie ważyła prawie dwa i pół kilograma. Zależy nam, aby nasze wsparcie nie było tylko symboliczne, ale by było to realne wsparcie ekonomiczne potrzebujących na zbliżające się Święta – dodaje Czarnecka.

Do paczek będą dołączone kartki świąteczne wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół Katolickich W Białymstoku.

– W tym roku uczniowie i nauczyciele niemal przez cały adwent przygotowywali kartki. Być może niektóre krzywo wyklejone, być może gdzieś farba wyszła poza ramy, ale tam jest całe dziecięce serce. Dzieci lepiły, malowały, przyklejały, a młodzież dzielnie wspierała dzieci w tej pracy. Nauczyciele z ogromną cierpliwością koordynowali tę pracę. Zależało nam na tym, żeby efekt pracy dzieci i młodzieży – te owoce pracy zrodziły się nie tylko w tych, do których kartki są skierowane, ale też w naszych dzieciach, aby stawały się coraz bardziej wrażliwe” – mówi dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia – Honorata Kozłowska.

Wydawanie paczek odbędzie się w Wigilię (24.12) w południe przed białostocką Katedrą.

– Ważny jest termin, ponieważ jesteśmy świadkami różnych spotkań opłatkowych, które odbywają się nieco wcześniej, one też są piękne i dobre, ale idea tego naszego spotkania jest taka, żeby to rzeczywiście była Wigilia, żeby osoby potrzebujące i samotne mogły w ten dzień spotkać się z drugim człowiekiem – mówi dyrektor białostockiej Caritas ks. Jerzy Sęczek.

Paczki przygotowano dla siedmiuset osób. (ea)