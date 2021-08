W weekend punkt szczepień w galerii handlowej będzie czynny dłużej

Sierpień 26, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W ostatni weekend wakacji i w piątą w tym roku niedzielę handlową punkt szczepień przeciwko COVID – 19 w Galerii Alfa będzie działał dłużej.

W sobotę (28.08) i niedzielę (29.09) będzie można zaszczepić się między 10.00 a 20.00. Punkt znajduje się na II piętrze, obok windy. Nie trzeba wcześniej się rejestrować, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty.

Jedno- i dwudawkowe preparaty podaje zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

– Wierzę, że dzięki wydłużeniu godzin pracy punktu więcej mieszkańców Białegostoku i okolic skorzysta z możliwości zaszczepienia się. Dotychczasowe wyniki udowadniają, że jest na to zapotrzebowanie. To cieszy, bo wkraczamy najpewniej w trudny okres pandemii, możliwej IV fali. Zachęcam wszystkich do szczepień – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Możliwość zaszczepienia się w galerii jest od 19 sierpnia. Od tego momentu preparaty przyjęło blisko 165 osób.

Od poniedziałku (30.08) punkt będzie pracował między 15.00 a 19.00. (ea)