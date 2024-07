W Supraślu rozpoczął się Festiwal „Między wierszami”

6 lipca, 2024

Muzyka, plastyka, literatura, poezja, teatr – takie dziedziny sztuki łączy Festiwal „Między wierszami” w Supraślu. Wydarzenie przygotowane przez Teatr Wierszalin to koncerty, rozmowy o sztuce, happeningi, spektakle teatralne i uliczka poetów.

Jak co roku Festiwal „Między wierszami” zainaugurowała premiera Teatru Wierszalin. W tym roku aktorzy w piątek (05.07) wystawi dramat Gombrowicza „Ślub” w reż. Piotra Tomaszuka. Spektakl będzie też prezentowany w sobotę (06.07). Natomiast w niedzielę (07.07) odbędzie się Koncert Chopinowski Piotra Pawlaka. To jeden z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia. Zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów, m. in. w Helsinkach (2022) i w Darmstadt (2017), laureat Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023), a także dwukrotny uczestnik Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2015, 2021).