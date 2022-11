W sobotę otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki

Listopad 11, 2022

Paulina Grygorczuk, fot. Małgorzata Turecka Paulina Grygorczuk, fot. Małgorzata Turecka

W sobotę (12.11) o 8:00 rano otwiera się Baza Rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego momentu, przez cztery tygodnie, każdy z nas może wejść na oficjalną stronę akcji i wybrać rodzinę, której chce pomóc.

W Podlaskiem w bazie jest około czterystu rodzin, ale liczba ta będzie rosła.

– Te rodziny będą się jeszcze pojawiały, więc myślę, że w tegorocznej edycji będzie ich około pięciuset – mówi Paulina Grygorczuk z zespołu Szlachetnej Paczki w Białymstoku. – Jeśli chodzi o osoby potrzebujące, które odwiedzamy, które staramy się włączyć do naszego projektu, tutaj zróżnicowanie potrzeb jest bardzo duże. Często są to osoby bardzo samotne, są to też ludzie, których dotknął trudny los, ludzie po różnych klęskach, po przebytych różnych chorobach albo w trakcie chorób – dodaje.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Pierwsza edycja tej akcji miała miejsce w 2001 roku.

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Przemyślana pomoc materialna organizowana przez darczyńców trafi do Rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów, który odbędzie się 10 i 11 grudnia. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia. ​(mt)

Z Pauliną Grygorczuk z zespołu Szlachetnej Paczki w Białymstoku rozmawiała Małgorzata Turecka: