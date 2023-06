W sezonie do Białegostoku przyjeżdża coraz więcej turystów

28 czerwca, 2023

Lucyna Rożko-Purta, przewodnik PTTK Białystok./ Fot. A. Topczewska Lucyna Rożko-Purta, przewodnik PTTK Białystok./ Fot. A. Topczewska

Sezon turystyczny już się rozpoczął, także w Białymstoku. Do stolicy Podlasia przyjeżdżają zorganizowane grupy i turyści indywidualni z całej Polski i jest ich więcej niż w roku ubiegłym.

Zachwyca ich dużo zieleni, czystość miasta, przyjaźni mieszkańcy i wielokulturowość – mówi Lucyna Rożko-Purta, przewodnik PTTK Białystok. – W większości są u nas po raz pierwszy, ale są też osoby, które zakochały się w Podlasiu i przyjeżdżają po raz kolejny.

Centrum Białegostoku można zwiedzić w kilka godzin, ale aby poznać poszczególne tematyczne szlaki turystyczne w mieście, a jest ich 7, na to potrzeba więcej czasu. – W programie zwiedzania Białegostoku jest szklak standardowy: Pałac Branickich, katedra, cerkiew, Rynek Kościuszki, pomnik spalonej synagogi – wylicza Lucyna Rożko-Purta.

Białystok to także miejsce wypadowe do Supraśla, Tykocina i szlak tatarski, czy do Białowieży, albo szlak otwartych okiennic. Wszelkie informacje i mapki turyści otrzymają w Punkcie Informacji Turystycznej w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich i w regionalnej informacji turystycznej przy Kilińskiego.

O turystach i atrakcjach Białegostoku z Lucyną Rożko-Purta, przewodnikiem PTTK Białystok rozmawiała Aneta Topczewska: