W Politechnice Białostockiej trwa Moricon 2024

30 sierpnia, 2024

Moricon, fot. Dariusz Piekut Moricon, fot. Dariusz Piekut

Ponad 1000 uczestników i 30 wystawców zafascynowanych mangą, anima i kulturą japońską spotyka się przez trzy dni w Politechnice Białostockiej na tegorocznym Moriconie. To największy tego typu konwent na Podlasiu.

Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń w trakcie Moriconu to pokaz idolek, który odbędzie się w sobotę (31.08) o 11:00 w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej oraz konkurs Cosplay. Ten także w sobotę (31.08) w tym samym miejscu o 15:00.

– Ludzi zrzesza to, że mogą tu być razem, mogą tu spędzać czas wokół tego, co lubią, co kochają, co im sprawia radość, ale sądzę, że przede wszystkim to też kwestia tego, że kultura około japońska jest w dużej mierze oparta też na kulturze internetu, stąd takie duże zainteresowanie też młodych ludzi – mówi Gabriela Guszcza, główna organizatorka Moriconu 2024. – Program w tym roku naprawdę dopisał. Są konkursy, wiedzówki, szybkie jakieś prelekcje, atrakcje w salach, poza oczywiście atrakcjami w budynkach, w tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji też na dworze, są to przede wszystkim atrakcje, które mają właśnie zacieśniać więzi.

Moricon już po raz trzeci odbywa się w Politechnice Białostockiej.

– Cieszymy się, że Moricon polubił nasz kampus, otwieramy coraz to nowe wydziały, cieszymy się, że przyciągamy coraz więcej osób i generalnie widok barwnych postaci z pasją w takiej liczbie na kampusie Politechniki Białostockiej, to naprawdę ogromna radość – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Poza tym fascynuje to, że tak wiele osób bierze udział, to jest ogromna impreza, czyli że ta pasja rozlewa się bardzo szeroko i jest takie bardzo, bardzo pozytywne.

Większość atrakcji odbywa się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Strefa gastronomiczna jest przed wydziałem. Wystawcy prezentują swoje japońskie akcesoria w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

Relacja Hanny Kość