W Politechnice Białostockiej rozpoczęła się Szkoła Letnia dotycząca architektury i zrównoważonego budownictwa

1 lipca, 2024

Szkoła Letnia w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

Do Politechniki Białostockiej przyjechało blisko 40 studentów i 16 wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych na Szkołę Letnią.

Prowadzone jest ona w dwóch cyklach.

– Pierwszy dotyczy zrównoważonego budownictwa w znaczeniu zarówno architektonicznym, jak też samych instalacji systemów, które w te budynki są wbudowane, tak żeby te budynki tworzyły przyjazną otoczeniem i przyjazną użytkownikowi również finansowo całość – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. -To jest troszeczkę wymiana doświadczeń, troszeczkę pokazanie tego co my w Polsce robimy, bo doświadczenia przyjeżdżających są zupełnie inne.

W drugim cyklu uczestnicy skupią się na architektury wernakularnej.

– Architektura wernakularna to taka, która została wypracowana w danym regionie z materiałów budowlanych z tego regionu, oparta na tradycji budowlanej odpowiadającej zazwyczaj na potrzeby klimatu – tłumaczy dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Teraz powinniśmy na nią zwracać bardzo uwagę, zwłaszcza w momencie kiedy nam się klimat zmienia, powinniśmy się dzielić doświadczeniami z różnych państw, z różnych regionów, różnych stref klimatycznych.

Uczestnicy Szkoły Letniej w Politechnice Białostockiej, poza wykładami i panelami, będą również zwiedzać Podlasie, w szczególności miejscowości z zachowaną architekturą drewnianą. (hk)

Relacja Hanny Kość: