W Podlaskiem może powstać wojewódzkie schronisko dla zwierząt

Maj 27, 2020

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Władze Michałowa mają pomysł na utworzenie wojewódzkiego schroniska dla zwierząt. Miałoby powstać na terenie gminy Michałowo. Wstępna lokalizacja to okolica wsi Bachury.

Schronisko najwcześniej byłoby gotowe za cztery lata. Potrzeba jego zbudowania jest pilna, bo problem bezdomności zwierząt w Podlaskiem jest duży.

– To problem, który dotyczy właściwie każdej gminy w Polsce. Mamy świadomość tego, bo rozmawiamy też z innymi samorządowcami, że brakuje systemowego rozwiązania tego problemu, który byłby w stanie zapewnić i gminom spokojne zajmowanie się tymi sprawami, a jednocześnie też godne warunki dla psów – przyznaje zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora.

Schronisko ma być obiektem na miarę XXI wieku, a to oznacza, że psy oprócz schronienia znajdą tam też opiekę weterynaryjną. Schronisko będzie przygotowane na to, aby przyjąć nawet dwa tysiące psów. Będzie możliwość izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. Na miejscu powstać ma również sala konferencyjna przystosowana do szkoleń albo zajęć lekcyjnych z uczniami szkół.

– Liczymy na to, że będą przyjeżdżać szkoły i dzieci będą mogły zobaczyć, jak wielką odpowiedzialnością jest posiadanie psa. Że nie jest to zabawka, którą na wakacje zostawia się w lesie – dodaje Sikora.

Budowa wojewódzkiego schroniska dla zwierząt ma kosztować 20 mln złotych. Gmina Michałowo chce dać 3 mln złotych, resztę miałby dołożyć marszałek województwa. Za utrzymanie schroniska miałyby być odpowiedzialne gminy, które byłyby zainteresowane umieszczaniem tam psów ze swoich terenów. (mt/mc)