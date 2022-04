W perspektywie najbliższych lat ma być uruchomione połączenie kolejowe Białystok – Łomża

Kwiecień 21, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Projekt ten znalazł się wśród trzydziestu czterech inwestycji krajowych, które mają być zrealizowane do 2028 roku, w ramach rządowego programu Kolej+.

Podlaskie przedsięwzięcie składa się z modernizacji linii Łomża – Śniadowo – Łapy.

– Mamy do wyboru kwotę sześciuset milionów złotych lub prawie miliard dwieście milionów złotych, na generalny remont odcinków kolejowych Śniadowo – Łapy oraz Łomża – Śniadowo. Zarząd województwa zdecyduje, czy inwestycja zostanie zrealizowana w pełnej elektryfikacji, czy będą to same tory dla pociągów spalinowych. W każdym razie będziemy mieli szynobusy z Białegostoku do Łomży, a jak dojedziemy do Śniadowa, to jeżeli porozumiemy się z Mazowszem, to może będziemy mieli też szynobusy do Warszawy – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Kolej+ zakłada rewitalizację linii kolejowych, co ma wpłynąć na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego.

Budżet programu został zwiększony o ponad pięć i pół miliarda złotych, obecnie wynosi on jedenaście miliardów złotych. (ea)