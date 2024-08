W październiku ma ruszyć program „Aktywny rodzic”

28 sierpnia, 2024

Ma to ułatwić rodzicom pogodzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Program „Aktywny Rodzic” ma się rozpocząć w październiku.

Rodzice dzieci do lat 3 będą mogli skorzystać z trzech różnych świadczeń.

– Dla pracujących zawodowo opiekunów dedykowane jest świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS-u. Ostatni rodzaj wsparcia to świadczenie „aktywnie w domu”, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko, Prawo do świadczeń nie zależy od dochodów rodziny – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W ramach świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” wypłacana kwota wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko. Takie same pieniądze otrzymają rodzice dziecka uczęszczającego do placówki w ramach programu „Aktywnie w żłobku”. Trzeci rodzaj świadczenia to „Aktywnie w domu”. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka to 12 tys. zł. (hk)