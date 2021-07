„W odwiedzinach u Kamedułów Wigierskich…”. Rajd rowerowy z suwalskim PTTK

Lipiec 27, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Suwalski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) zaprasza na jednodniowy rajd rowerowy pod hasłem „W odwiedzinach u Kamedułów Wigierskich…”. Zainteresowani udziałem już mogą się zgłaszać.

Rajd odbędzie się w najbliższą sobotę (31.07). Trasa to ok. 60 kilometrów. Rowerzyści wyruszą z Suwałk przez Płociczno, Gawrych Rudę, Słupie, kładkę na Czarnej Hańczy, Cimochowiznę, Stary Folwark, Wigry, Leszczewo, Hutę, Małą Hutę i następnie wrócą do Suwałk.

Rowerowy przejazd będzie połączony z wejściem na teren Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Koszt biletu (5 zł/os) uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie.

Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zgłosić. Można to zrobić mailowo: ania.rom@gmail.com, lub telefonicznie: 509524855. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają, że trasa jest długa i wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej i przygotowania, a także posiadania sprawnego roweru. Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą pisemną zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zbiórka o godz. 10.00 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37. (mt)