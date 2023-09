Białystok. Punkt Informacji Turystycznej zmienia swoją siedzibę

27 września, 2023

Punkt Informacji Turystycznej, fot. Hanna Kość Punkt Informacji Turystycznej, fot. Hanna Kość

Nowy, całoroczny Punkt Informacji Turystycznej będzie działać od początku października w byłej kwiaciarni Żonkil przy ul. Legionowej w Białymstoku. Poprzedni punkt w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich przestanie funkcjonować.

Lokalizacja jest idealna, ponieważ jest to ścisłe centrum miasta z bogata historią wokół.

– W innych miastach w Polsce, jak w Europie i na świecie, punkty informacji turystycznej zlokalizowane są w ścisłym centrum. Trudno jest znaleźć miejsce zlokalizowane bardziej w centrum, niż dawna kwiaciarnia Żonkil (neon jeszcze cały czas jest i funkcjonuje). Punkt jest przy katedrze, obok Pałacu Branickich i obok Rynku Kościuszki, więc w idealnym miejscu i wiem, że na pewno będą do niego trafiali turyści – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Punkt w sezonie letnim, czyli od maja do września czynny będzie od 10:00 do 18:00, poza sezonem dwie godziny krócej. Prowadzić go będzie Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

– Będziemy udzielać informacji przez maila, telefonicznie, osobiście w różnych językach – zapewnia Katarzyna Pierwienis, przewodnik i dyrektor biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. – Będą materiały rozdawane bezpłatnie, ale też będziemy się zajmować wydawaniem kolejnych materiałów, bo będziemy słuchać turystów co jest potrzebne. Będziemy też prowadzić sprzedaż map czy publikacji o Białymstoku, tak aby turysta z tego punktu nie wyszedł z pustymi rękami, żeby był dobrze zaopatrzony do zwiedzania naszego miasta.

W niedzielę (01.10) na otwarcie punktu zaplanowano gry terenowe, a o 15:00 zwiedzanie najbliższego otoczenia z przewodniczką przebraną za Izabelą Branicką. (hk)