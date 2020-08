W nieco innej formule, ale z tą samą pasją i miłością do muzyki. 11. edycja Up To Date Festival

Sierpień 5, 2020

To będzie inna niż dotychczas, wyjątkowa, przygotowana na miarę czasów epidemii, odsłona festiwalu Up To Date.

Od początku wprowadzania obostrzeń związanych z koronawirusem, twórcy imprezy zapewniali, że wydarzenie na pewno się odbędzie, choć sami nie widzieli w jakiej formule. Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem festiwalu ujawnili szczegóły organizacji 11. edycji Up2Date. W tym roku festiwali potrwa sześć dni, będzie mogła uczestniczyć w nim publiczność, jednak w niewielkiej ilości.

– Formuła maksymalnie rozczłonkowana i maksymalnie skupiona na zapewnieniu bezpieczeństwa, plus do tego festiwal online, aby wszystkim zainteresowanym dać możliwość zobaczenia imprezy. Transmisja online będzie bezpłatna. Festiwal jest rozłożony na 6 dni i odbędzie się w przynajmniej 5 lokalizacjach, w tym na Stadionie Miejskim w Białymstoku, który przyjmie kilkakrotnie mniej publiczności, niż w latach ubiegłych. Nie mówimy o tysiącach, ale raczej o setkach – mówił dyrektor artystyczny Up To Date Festiwalu Jędrzej Dondziło.

Koncert otwarcia zaplanowany jest na 1 września, odbędzie się w Białostockim Teatrze Lalek.

– W środę (02.09) wybieramy się w podlaski plener, po to aby zaprezentować głęboką, organiczną, elektronikę w okolicznościach pięknej natury. W czwartek (03.09) zaczynie się część na Stadionie. W tym roku Stadion Miejski będzie gościł nas przez 3 dni , na 4 scenach muzycznych. W piątek i sobotę dodatkowo Centralny Salon Ambientu – zapowiadał Jędrzej Dondziło.

Tym razem w Białymstoku wystąpi, aż około 60 artystów. Kto to będzie dowiemy się w najbliższych dniach. Równolegle zostanie uruchomiona sprzedaż biletów. (ea/mc)