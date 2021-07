W Ełku powstał nietuzinkowy chodnik, który połączył świat

Lipiec 8, 2021

W Ełku powstał nietuzinkowy chodnik zbudowany z ręcznie malowanych kamyków. Projekt połączył wiele miast i państw. To prawdopodobnie pierwszy taki na świecie, międzynarodowy chodnik. Podlaskie reprezentowane było przez przedszkolaków z Lipska.

Kolorowy „dywan-chodnik” można podziwiać nad Jeziorem Ełckim vis a vis Wieży Widokowej. Jego budowa rozpoczęła się w czasie pandemii, czasu niepokoju i trosk. Jak mówią pomysłodawcy przedsięwzięcia, chodnik ma rozchmurzyć nasze twarze i połączyć we współtworzeniu, w pięknym i szczytnym celu. Ma pokazać, że możemy być architektami Polski radosnej, otwartej, miejsca dla wszystkich. Ale nade wszystko przypomnieć, jak ważna jest umiejętność cieszenia się z małych, zwykłych rzeczy.

– Kolorowe motywy na kamykach mają za zadanie rozchmurzyć nasze czasami szare dni, wywołać uśmiech na twarzy i przypomnieć, o rzeczach najprostszych, że razem możemy więcej. Projekt stawia również na promocję aktywność, w najprostszej formie, długich spacerów, oglądania wschodów i zachodów słońca i obcowania z naturą. Dla dzieci, ma być zachętą, by porzucić smartfona i przyjść do nas – na spacer, kolorowym traktem, gdzie będą mogli odnaleźć także przez siebie namalowane kamyki. Na kamykach są także motywy historii i sztuki, a także kultowa klasyka, bajki i filmy z PRL-u. To również oczywiście promocja naszych miast i Państw i zaproszenie do odwiedzin siebie nawzajem – piszą pomysłodawcy projektu.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest ełcka Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia. (mt)