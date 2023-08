W Białymstoku trwają Ogólnopolskie Igrzyska LZS

25 sierpnia, 2023

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

1,5 tys. sportowców z całego kraju, rywalizuje w Białymstoku podczas XXVI Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych Białystok 2023. W czwartek (24.08) na Stadionie Lekkoatletycznym odbyło się oficjalne otwarcie igrzysk, w trakcie którego zapłoną znicz.



Impreza podzielona jest na trzy bloki: sportowy, rekreacyjny i integracyjny. A uczestnicy konkurują w takich dyscyplinach jak:.lekka atletyka, zapasy, podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa na trawie, przeciąganie liny, trójbój, czy wyciskanie odważnika.

O oficjalnym otwarciu wziął udział Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

– Życzę wszystkim sportowcom, aby tych sukcesów było jak najwięcej, abyśmy mogli oklaskiwać wspaniałych mistrzów, podziwiać wspaniałe wyniki i osiągnięcia, żebyśmy mogli być dumni, a jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Niech ta arena stanie się areną wspaniałych zmagań sportowych– powiedział Jacek Sasin.

Z Klubu Sportowego Podlasie Białystok w igrzyskach bierze udział ponad 40 zawodników.

– My startujemy jako KS Podlasie tylko w lekkiej atletyce – mówi Tomasz Dąbrowski, prezes Klubu Sportowego Podlasie Białystok. – To wszystkie konkurencje, takie jak są w seniorskich kategoriach, czyli od 100 m do 3000 m biegi, skok w dal, skok wzwyż, dysk, oszczep i kula. Mamy paru medalistów w tych kategoriach , ale forma może być wakacyjna, choć mam nadzieję, że będą jakieś medale.

Wydarzenie odbywa się na kilku obiektach, czyli na lodowisku BOSiR przy 11 listopada, stadionie przy ul. Wołodyjowskiego, plaży miejskiej Dojlidy, hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Pułaskiego oraz obiektach sportowych przy ul. Świętokrzyskiej.

Igrzyska potrwają do soboty (26.08). (hk/at)