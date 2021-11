W Białymstoku trwa East Design Days

Listopad 25, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Spotkajmy się przy stole” – pod takim hasłem odbywa się East Design Days. To inicjatywa organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, przy współpracy z przedsiębiorcami i samorządami.

Powodów do tego, aby spotkać się przy wspólnym stole podczas czwartej edycji wydarzenia jest sporo, to rozmowy o drewnie w architekturze, Food Design, konkurencyjności czy o talentach przyszłości, a także kolacja podczas, której wybitni szefowie kuchni zabiorą swoich gość w podróż po smakach i aromatach.

Pierwszy dzień East Design Days otworzyła rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB, która przyznała, że wydarzenie spełnia trzy zadania.

– Prezentowanie najnowszych osiągnięć powstających na styku nauki, sztuki, biznesu oraz nowych technologii. Drugie zadanie, to przede wszystkim edukowanie i inspirowanie, trzecie – kojarzenie partnerów do realizacji kolejnych, dobrych pomysłów w obszarze designu – dodawała rektor Politechniki Białostockiej.

– Chcemy, żebyśmy wszyscy pracowali wspólnie na korzyść naszego regionu, województwa podlaskiego – mówi dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Dziekan Wydziału Architektury. – Wydział Architektury nie zamyka się w ramach budynku, my – studenci i kadra – mamy olbrzymi potencjał twórczy i możemy wnieść bardzo dużo do rozwoju województwa. Liczymy na pomoc, wsparcie i współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. To wielka szansa i dla nas i dla regionu.

East Design Days potrwa do piątku (26.11). Wydarzenie odbywa się w formule hybrydowej, oznacza to, że można je oglądać również poprzez stronę internetową.

Szczegóły znajdują się tutaj. (ea)