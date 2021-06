W Białymstoku oddano do użytku kolejną inwestycję powstałą w ramach BO 2020

Czerwiec 23, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku powstała strefa aktywności. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta i pochłonęła przeszło 460 tys. złotych.

– Na ten projekt zagłosowało 2327 białostoczan. Składa się on z kilku elementów, to tak zwana strefa aktywności. Jest tu piękna siłownia, miejsce do gier, m.in. do ping-ponga, jest teren zielony, a więc są te elementy rekreacyjne. Teren ten został świetnie zagospodarowany – mówił oddając do użytku inwestycję Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

W Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Powstanie strefy aktywności było możliwe dzięki aktywności rodziców uczniów.

– Kompleks sportowo-rekreacyjny to w zasadzie trzy słowa: sport, radość i relacja. Wszystko to sprawia, że czujemy szczęście, że jesteśmy szczęśliwi. Dzięki szczęściu rozwija się nasz mózg i sprawność fizyczna – mówiła dyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, Anna Todorczuk. – To jest bardzo ważne w kształceniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Wierzę, że ten kompleks będzie pełnił pozytywną misję w życiu szkoły i osiedla.

Strefa Aktywności jest otwarta nie tylko dla uczniów, ale i dla wszystkich chętnych białostoczan. (mt)