W Białymstoku już po raz 6. pobito rekord grania bluesa non stop

15 grudnia, 2024

Podlaski Maraton Bluesowy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Podlaski Maraton Bluesowy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Grali bluesa ponad 33 godziny i tym samym pobili nieformalny rekord Polski. Podlaski Maraton Bluesowy zakończył się w sobotę (14.12) późno w nocy.

Zdaniem Marka Gąsiorowskiego, jednego z organizatorów imprezy, udało się zrealizować trzy cele. – Zrobiliśmy dobrą promocję muzyki, zrobiliśmy promocję wizerunku muzycznego województwa podlaskiego, że my to nie tylko tam te przaśne piosenki, ale też i poważna bluesowa muzyka, która niesie za sobą piękny ładunek emocji. I najważniejsze to upowszechniliśmy też ideę pomocy naszym rodakom na wschodzie. Młodym rodakom, którzy w Polsce chcą studiować i wobec Polski mają naprawdę bardzo poważne i rozległe plany

W Sześcian Pubie, gdzie odbywał się Podlaski Maraton Bluesowy, były dwie sceny. Wystąpiły na nich 22 zespoły z Polski i zagranicy. Organizatorzy szacują, że w sumie zaprezentowało się ponad 100 muzyków, grających nie tylko tradycyjnego bluesa.

– Było troszeczkę jazzu, było troszeczkę folka, był rap, bo to jest tak samo jak w bluesie, wyrażanie siebie niekoniecznie zgodnie z kanonem. W rapie tak naprawdę jest spontan, tak jak w bluesie i o to chodzi – dodaje Marek Gąsiorowski.

Od 2018 roku co roku w Białymstoku jest bity rekord grania bluesa non stop. Wtedy było to 28 godzin. (hk)