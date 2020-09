W Białostockim Centrum Onkologii otwarto pododdział urologii

Wrzesień 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii od teraz będą przyjmowani na nowo utworzony pododdział urologii.

To ważna informacja dla chorych, bo dotąd w BCO nie było miejsca przeznaczonego specjalnie do leczenia nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn. Robiono to w ramach chirurgii onkologicznej. Na nowy pododdział składają się jedno – i dwuosobowe sale z łazienkami, łącznie, w których będzie mogło przebywać 13 osób oraz sala zabiegowa.

– Ilość pacjentów urologicznych, bo to są nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, wzrasta. W związku tym, zwiększyliśmy liczbę lekarzy, bo do tej pory mieliśmy jednego urologa. Są to lekarze z doświadczeniem, mamy młody i operatywny zespół pielęgniarski. I nastawiamy się na kompleksowe leczenie, czyli pacjent, który przychodzi do nas jest diagnozowany i ma szerokie spektrum leczenia – mówiła dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borkowska.

Pododdział został wyposażony w sprzęt, który pozwoli kompleksowo diagnozować oraz leczyć, wykorzystując przy tym metody mało inwazyjne.

– Metody mało inwazyjne, czyli chciałbym, żebyśmy postawili przede wszystkim na laparoskopie. To dotyczy zarówna raka nerki, prostaty, pęcherza moczowego. Tego typu leczenie gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo oraz skuteczność, ale i szybki powrót do normalnego życia – wyjaśniał koordynator pododdziału dr Andrzej Puchnarewicz.

Utworzenie pododdziału urologii w Białostockim Centrum Onkologii kosztowało 1.3 mln.zł. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu szpitala.(ea/mc)