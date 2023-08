W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zawyją syreny alarmowe

1 sierpnia, 2023

Pomnik „Żołnierzom Armii Krajowej”, fot. Małgorzata Turecka Pomnik „Żołnierzom Armii Krajowej”, fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku uczczona zostanie pamięć poległych podczas Powstania Warszawskiego. Dziś (01.08) mija 79. rocznica wybuchu tego największego powstańczego zrywu wolnościowego II wojny światowej.

Dźwiękiem syren alarmowych punktualnie o godzinie 17.00 w rocznicę godziny „W” rozpoczną się w Białymstoku uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Główne obchody w naszym mieście odbędą się przy Pomniku „Żołnierzom Armii Krajowej”, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Podczas Powstania Warszawskiego zginęło ok. 16 tys. powstańców, 20 tys. zostało rannych, zaś 15 tys. trafiło do niewoli. Ponadto zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Warszawa legła w gruzach, zarówno na skutek walk, jak i późniejszego planowego wyburzania budynków przez Niemców. Okupanci ponieśli znaczące straty, poległo lub zostało rannych ok. 50% żołnierzy walczących przeciwko powstańcom. (mt)