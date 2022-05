VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów. Jury wybrało najlepszą ósemkę

Maj 18, 2022

fot. Michał Heller/OiFP fot. Michał Heller/OiFP

Znamy nazwiska dyrygentów, którzy weszli do II etapu przesłuchań VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. O tytuł najlepszego będą walczyć: Łukasz Ksobiraj, Daniel Mieczkowski, Jakub Montewka, Barbara Popławska, Michał Szymanowski, Martyna Szymczak, Piotr Wacławik i Jakub Zwierz.

Najlepszą ósemkę wyłoniło jury złożone z wybitnych polskich dyrygentów i profesorów uczelni muzycznych. – To, co uczestnicy pokazali w ciągu pierwszych dwóch dni konkursu jest na naprawdę świetnym poziomie – podkreśla prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, przewodniczący jury i kierownik artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej. – Pierwszy etap jest zawsze niezwykle nerwowy, jest mało czasu, kandydaci chcą pokazać się z jak najlepszej strony, ale często właśnie czas jest dla nich pułapką. Bywa, że ktoś chce pracować nad zbyt wieloma szczegółami, albo na tyle paraliżuje go trema, że nie potrafi skonkretyzować swoich uwag. W drugim etapie jest już nieco inaczej, przede wszystkim mamy więcej czasu na pracę, ale i też utwory, które usłyszymy, są bardzo zróżnicowane. I tu jest duże pole do popisu dla uczestników, nie tylko jeśli chodzi o pokazanie sztuki dyrygenckiej pod względem manualnym, ale także pod względem pracy nad tymi utworami – dodaje.

Za nami 24 muzyczne prezentacje w ciągu dwóch pracowitych dni przesłuchań. Przed nami dwa kolejne dni, po których wyłonieni zostaną zwycięzcy. W środę i czwartek (18 i 19 maja) każdy z uczestników kolejno wybierze dwa utwory z repertuaru z grupy A (Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88, Piotr Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36, Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68), po czym wylosuje jeden do zaprezentowania; z utworów z grupy B natomiast uczestnicy wylosują po jednym utworze (Henryk Wieniawski – Fantazja brillante op. 20 na motywach z opery Faust Ch. Gounoda, Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę).

Kto w tym roku zdobędzie tytuł najlepszego dyrygenta młodego pokolenia, dowiemy się późnym wieczorem 19 maja, po obradach jury. Wręczenie nagród i uroczysty koncert laureatów odbędzie się 20 maja o godz. 19.00 w sali koncertowej przy ul. Podleśnej. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 15, 10 i 5 tys. złotych. Laureat pierwszej nagrody otrzyma także możliwość udziału w przyszłorocznym XI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. (mt)