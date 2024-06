V Podlaskie Wyścigi Traktorów już w niedzielę

28 czerwca, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

Traktor to nie tylko maszyna robocza, ale również niezawodny pojazd, o czym będzie się można przekonać podczas V Podlaskich Wyścigów Traktorów.

Odbędą się one w niedzielę (30.06) o 17:00 podczas Ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie.

– Jest to impreza przede wszystkim organizowana w hołdzie rolnikom – mówi Marcin Obałek, organizator wyścigów. – Chcemy dać szansę każdemu, kto po prostu ma swój traktor, na którym codziennie pracuje. To będą absolutnie niemodyfikowane w żaden sposób ciągniki. Część toru będzie przebiegała przez błotne boiska, więc myślę, będzie to bardzo widowiskowe, jak w tych kałużach błota te traktory się przetaczają. Oczywiście będzie to przejazd na czas, będą konkurencje zręcznościowe, każdy przejazd będzie trwał kilka minut.

Zwycięzca wyścigów otrzyma opony rolnicze. Zgłaszać można się do niedzieli (30.06) do 15:00. (jł)

Z Marcinem Obałkiem, organizatorem V Podlaskich Wyścigów Traktorów i Wyprawy Ursusem dookoła świata rozmawiała Julia Łata: