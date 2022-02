UwB zacieśniło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Luty 16, 2022

Upowszechnianie wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i naukowe, współpraca ekspercka – m.in. takie inicjatywy przewiduje umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najlepiej zorganizowanych instytucji w Rzeczpospolitej. W związku z powyższym Uniwersytet w Białymstoku z prawdziwą satysfakcją podpisuje umowę ramową o szerokiej współpracy. My na tę współpracę jesteśmy wręcz skazani, chociażby dlatego, że kształcimy na bardzo różnych kierunkach, przygotowując kadry także dla ZUS. Możliwość kierowania studentów np. na praktyki, by mogli uczyć się funkcjonowania tego typu instytucji, jest dla nas bardzo ważna – podkreśla prof. Jarosław Matwiejuk.

– ZUS od wielu lat promuje edukację w zakresie ubezpieczeń społecznych, a Uniwersytet w Białymstoku jest naturalnym środowiskiem, w którym taką wiedzę można upowszechniać. Z jednej strony korzystamy z doświadczeń uczelni, z drugiej – służymy pomocą, np. organizujemy staże dla studentów, zapewniamy udział naszych ekspertów w konferencjach naukowych oraz uczelnianych targach pracy – mówi dyr. Zbigniew Bogucki.

Jedną z inicjatyw, przy których UwB i ZUS zamierzają współpracować, jest „Akademia Ubezpieczeń Społecznych” skierowana do studentów, doktorantów oraz pracowników obydwu instytucji.

Ponadto laureaci olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” mają być zwolnieni z procesu rekrutacji na studia, jednak tą informację ma jeszcze potwierdzić Senat UwB.

Ze współpracy skorzystają również naukowcy – publikując artykuły w punktowanym kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

Umowa została zawarta bezterminowo i jest kontynuacją współpracy nawiązanej w 2017 roku. (ea)