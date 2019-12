UwB wesprze VI LO w edukacji uczniów. Szkoły podpisały umowę o współpracy

Grudzień 19, 2019

Zanim zostaną studentami, będą mogli korzystać z laboratoriów uczelni, chodzić na zajęcia i uczestniczyć w kołach naukowych. Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku podpisał umowę o współpracy z VI liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

To druga taka umowa ogólnika ze szkołą wyższą, pierwsza została zawarta z Politechniką Białostocką. Tym razem uczniowie głównie z klas biologiczno – chemicznych oraz matematyczno – chemicznych będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w nowoczesnych murach Wydziału Chemii.

– Uczeń, który nie ma przed sobą wyzwań, który tak naprawdę nie wie co go czeka za rok, dwa, czy trzy lata, to uczeń, który ulega stagnacji. Nasza młodzież zapozna się z tym, gdzie i w jaki sposób, w przyszłości, będzie mogła wykorzystać wiedzę książkową, szkolną – mówił dyrektor VI LO Dariusz Naumowicz.

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku prof. Joanna Karpińska dodaje, że w ramach współpracy uczniowie będą mogli przychodzić na uczelnie i zdobywać realną wiedzę.

– Na pewno będą mogli korzystać z naszej infrastruktury. Mamy w planach organizację zajęć laboratoryjnych, warsztatowych, pokazów, jak również umożliwimy uczniom uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez młodych ludzi z kół naukowych – dodawała prof. Karpińska.

Umowa podpisano na czas nieokreślony. (ea/mc)