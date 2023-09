USK w Białymstoku wstrzyma planowe przyjęcia pacjentów

21 września, 2023

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

Od 1 października Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogranicza planowe przyjęcia do swoich klinik. Decyzja podyktowana jest tym, że szpital ma duże zaległości z opłatami za udzielone świadczenia medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Na dzień 31 lipca to kwota ponad 47 mln zł. A wg prognoz koniec roku to ponad 86 mln zł – przy takich dużych nadwykonaniach, które obejmują świadczenia zrealizowane w ramach ryczałtu, także świadczenia pozaryczałtowe, limitowane, nielimitowane. Grozi to pogorszeniem sytuacji finansowej szpitala, dlatego ograniczamy znacznie przyjęcia planowe, po to, aby móc zabezpieczyć funkcjonowanie placówki – mówi dyrektor USK prof. Jan Kochanowicz. I dodaje: – W tej chwili większość świadczeń medycznych, które są realizowane w szpitalu, to nie tylko praca zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, ale również zakupy leków, produktów, implantów, protez, które musimy sfinansować. Jeśli nie mamy sfinansowanych świadczeń ze strony NFZ jest to dla szpitala nieuzasadniony koszt. Aby utrzymać szpital w bezpiecznym funkcjonowaniu pacjentów ograniczamy przyjęcia planowe.

Najwyższe nadwykonania USK ma w świadczeniach w endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, w programach lekowych i chemioterapii czy w procedurach wysokospecjalistycznych w kardiochirurgi oraz są to też leki do programów lekowych i chemioterapii.

Ograniczenia obejmują pacjentów, którzy mogą czekać na wykonanie zabiegu po nowym roku. Nie dotyczą natomiast pacjentów onkologicznych oraz w stanie zagrożenia życia. Również SOR będzie funkcjonował w dotychczasowym systemie.