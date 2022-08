Upamiętnią ofiary sowieckich represji. Przez Białystok przejedzie rowerowy Peleton Pamięci

Sierpień 22, 2022

Przez Białystok przejedzie w najbliższą sobotę (27.08) szósty już Peleton Pamięci. Wydarzenie upamiętniające ofiary sowieckich represji w tym roku będzie miało wymiar międzynarodowy.

Inicjatywa ta w szczególności upamiętnić ma wydarzenia związane z podpisanym w sierpniu 1939 roku paktem o nieagresji między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim. Tajny załącznik tego porozumienia, zwanego najczęściej paktem Ribbentrop-Mołotow, przewidywał podział ziem Rzeczypospolitej między dwa totalitarne mocarstwa. Realizując postanowienia umowy, wojska ZSRS przekroczyły 17 września granice walczącej z Niemcami Polski.

Peleton wyruszy z terenu Muzeum Pamięci Sybiru. Przejeżdżając ulicami Białegostoku rowerzyści będą odkrywać miejsca, które były świadkami zdarzeń, jakie nastąpiły po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow.

– Przede wszystkim sam przejazd i jego program zakłada to, że będziemy na poszczególnych przystankach, które są w programie, zatrzymywać się i coś więcej na ten temat mówić. Będzie to rodzaj spaceru historycznego, ale na rowerach, dodatkowo obudowanego multimediami, krótkimi inscenizacjami. Chcemy w takiej przystępnej formie dotrzeć z wiedzą historyczną do ludzi, którzy są zainteresowani tymi tematami, ale także do pasjonatów sportu – mówi Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru, jeden z organizatorów Peletonu Pamięci.

Peleton wyruszy sprzed Muzeum Pamięci Sybiru w sobotę, 27 sierpnia o 17.00. Patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Litwy. W peletonie udział weźmie konsul honorowy Litwy. (mt)

Z Piotrem Popławskim z Muzeum Pamięci Sybiru rozmawiała Małgorzata Turecka: