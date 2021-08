Up To Date Festival 2021. Organizatorzy ogłaszają drugą część line-upu

Sierpień 10, 2021

Znamy kolejnych gości, którzy wystąpią na Up To Date Festival 2021. Do ogłoszonych przed miesiącem dwudziestu artystów dołącza kolejnych osiemnastu.

Wśród ogłoszonych dziś wykonawców znaleźli się zarówno artyści polscy, jak i zagraniczni. Pełną ich listę prezentujemy poniżej.

Up To Date Festival odbywa się w Białymstoku, w samym sercu północno-wschodniej Polski. Każdego roku, od ponad dekady UTDF odwiedza ponad 10 tys. gości, zaś wydarzenia festiwalowe mają swoje miejsce w tak różnorodnych przestrzeniach, jak Stadion Miejski w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich.

Większość aktywności festiwalowych rozgrywa się wokół trzech scen: Pozdro Techno, Centralny Salon Ambientu oraz Beats. Za każdą z nich stoi nasza autorska myśl i filozofia, które da się odczytać nie tylko z charakterystycznej scenografii czy aranżacji przestrzeni, ale przede wszystkim z samego doboru występujących na nich artystek i artystów.

Impreza już za nieco ponad trzy tygodnie, tj. od 3 do 5 września. Wcześniej, bo już w tę sobotę (14.08) czeka nas preludium festiwalu – Ambient Park. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. Oba wydarzenia wspiera medialnie Radio Akadera. (mt)

Pełna lista ogłoszonych dziś artystów:

ANIMISTIC BELIEFS

Animistic Beliefs wymyślają nowy, kreolski język muzyczny. Pochodzący z Rotterdamu duet Linh Luu i Marvin Lalihatu ponownie wykorzystuje formy techno i IDM, aby stworzyć porywające hybrydy, stosując świeżą perspektywę, która jest zarówno głęboko osobista, jak i polityczna.

Animistic Beliefs to nieustannie rozwijający się projekt artystyczny, napędzany przez niestrudzone badania techniczne, historyczne i emocjonalne. Celebrując i jednocząc różnorodny zestaw kontrkulturowych wpływów, Linh i Marvin rzucają wyzwanie oczekiwaniom europejskiego techno, tworząc rodzaj sztuki, która pozostawia ślad, czy to w galerii, czy za ścianą mgły i stroboskopów.

AVTOMAT

Człowiek o zdecydowanie zbyt wielu zainteresowaniach – otwarcie queerowy kompozytor, producent, DJ i wokalista, grafik, typograf i ilustrator 3D, dumny członek załogi Oramics. W ciągu ostatnich 10 lat jego własna muzyka ulegała kilkukrotnym przeobrażeniom – od czysto syntetycznych brzmień, do zaskakującej fuzji poszarpanych rytmicznie i dźwiękowo kompozycji z tradycyjnym śpiewem harmonicznym we współpracy z kolegami z Pleśni.

W klubie jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie we wspieraniu queerowej, antyfaszystowskiej i undergroundowej sceny owocuje niemal irytująco różnorodnym wyborem najbardziej przyszłościowych brzmień oferowanych przez dzisiejszą scenę. W swoich setach DJ-skich i nocach klubowych (Oramics, Ciężki Brokat, W Mocy Nocy, Dystopia) łączy nietypowe schematy rytmiczne z improwizowanymi wokalami.

Pod koniec 2020 roku Avtomat wydał nową EP-kę nakładem wytwórni Tańce. Zatytułowana „Gusła (Human Rites)”, została nagrana w odpowiedzi na opresje rządu wobec społeczności LGBTQ+ w Polsce. Avtomat opisuje cztery gniewne utwory jako „zbiorowy krzyk społeczności postawionej pod ścianą”.

Swoją muzykę prezentował na licznych festiwalach (Unsound, Tauron Nowa Muzyka, Audioriver, Spring Break, CoCArt, Tofifest) i w klubach, a także tworzy improwizowaną muzykę na żywo do interaktywnego spektaklu teatralnego „Metoda konstelacji narodowych”.

BARTOSZ KRUCZYŃSKI LIVE

Bartosz Kruczyński, nagrywający również pod pseudonimem Earth Trax, to producent i DJ z Warszawy, który w swoich nagraniach odwołuje się zarówno do ambientu, minimalizmu, jak i muzyki klubowej, znajdując wspólny punkty w repetycji. Jego płyty – pod imieniem i nazwiskiem – ukazały się w m.in. Growing Bin, Into The Light (razem z Poly Chain) czy Emotional Response. Jego płyta „Baltic Beat’ została uwzględniona w japońskim przewodniku płytowym „New Age Music Disc Guide”.

BLU TERRA LIVE

Twórcą projektu Blu Terra jest Adam Brocki, połowa duetu Private Press. Jak sam mówi o sobie: „Zacząłem inwestować czas w ten projekt, by ponownie przemówić do siebie, że nie potrzebuję dużo, by realizować swoje pomysły, by spełniać się jako producent. Wystarczył mi stary laptop ze skromnym prockiem i słuchawki od iPhone’a. Działam najefektywniej wtedy, gdy nie chce mi się podpinać laptopa do prądu, a w konsekwencji mam ograniczony czas na realizację swoich pomysłów.

>>Minimum środków i mocy obliczeniowej<< to warunki, w których tworzę swój pomysł na współczesną muzykę klubową, a zarazem okazja, by skonsolidować swoje inspiracje – m.in. IDM, electro, techno, industrial i ambient – w pełną przygód dźwiękową narrację”.

BŁAŻEJ MALINOWSKI

Producent, DJ, dziennikarz radiowy mieszkający w Berlinie, kolekcjoner płyt winylowych i przedmiotów z potencjałem do generowania muzyki. W swojej twórczości ma obsesję na punkcie gatunków muzycznych związanych z techno i formami deep minimal. Założyciel i kurator wydarzeń Why So Silent obejmujących muzykę elektroniczną na żywo oraz awangardowe filmy nieme. Współzałożyciel projektu Fűnfte Strasse, który obejmuje audycję radiową oraz cykliczne wydarzenia muzyczne promujące techno i muzykę elektroniczną. Związany z The Gods Planet, Semantica, Technosoul, Silent Season, Phorma, Kontrafaktum.

DJ MELL G

Prosto z podziemnej sceny Hamburga, producentka i djka Mell G na UTDF!

W jej produkcjach odnajdziemy wszystkie style getttech, breakbeat, jungle i footwork do booty bass, electro i R&B. Jak sama twierdzi „ludzie rozumieją moją muzykę dopiero od Covid-19”. Wykorzystując światową pandemię jako swoją platformę startową, wydane przez siebie utwory, takie jak „Question My Love”, „i fcck as i live” i „break y0 neck”, połączyła w debiutancki mini-LP: BOOTY FABULOUS. Za sprawą własnej wytwórni Juicy Gang i serii singli, remiksów i premier w Internecie, utwory Mell G pojawiły się na kompilacjach niskodochodowych $quad, londyńskiego Childsplay, a przede wszystkim „U Better Shake A$$”.

HAŁASTRA

Hałastra – wysokiej jakości sztuka z innego wymiaru świadomości. Duch ulicy płynący strumieniem nieposkromionej energii. Główny nurt drugiego obiegu. Jesteś gotowy?

HARPER

Człowiek-instytucja polskiej sceny klubowej. DJ, dziennikarz, radiowiec, digger, autor licznych kompilacji, m.in. z muzyką klubową, elektroniczną czy funkowo-soulową. Zawsze czujny muzycznie, zawsze w pogoni za nowymi, ciekawymi brzmieniami, tłustymi beatami i groovem.

Jak twierdzi Sam Binga: „One of the main movers and shakers in the Polish bass music scene”. Od ponad dwóch dekad dziennikarz muzyczny – m.in. „Machina”, „Plastik”, „Brum”, „Fluid”, „Laif”, „Kmag” itd. – oraz radiowiec. W Czwórce prowadzi takie popularne audycje jak „Basstion”, poświęcony różnym odmianom basowej muzyki klubowej, oraz „Funkadelię”.

NEEL

Neel jest artystą o nieskazitelnych i niezrównanych umiejętnościach, niezależnie od tego, czy produkuje w studio, czy jest DJ-em, czy gra na żywo na całym świecie. Jego przemyślana twórczość łączy rytm i teksturę z techno i ambiencją w niezwykle porywający sposób, wyznaczając nowe standardy poprzez swoje wydawnictwa.

Jego muzyka wydana w takich wytwórniach jak Token Records, Spazio Disponibile czy Spectrum Spools tylko potwierdza klasę jego brzmienia. Potwierdzają to również jego wciągające pokazy AV, porywające sety DJ-skie i solowe występy na żywo.

OSCAR MULERO

Kariera DJ-ska Oscara Mulero była tak płodna i długotrwała jak ewolucja muzyki tanecznej. Jako kluczowa postać w jej rozwoju, Oscar zawsze chłonął nowe trendy i trzymał rękę na pulsie elektronicznej muzyki tanecznej, od końca lat 80-tych aż po dzień dzisiejszy. Nie da się zrozumieć jego geniuszu bez uwzględnienia niestrudzonej pracy, którą wykonuje za deckami od ponad dwóch dekad. Produkcyjnie wydaje płyty od końca lat 90-tych, z niezliczoną ilością 12″ winyli i kilku albumów studyjnych, a także z wieloma remiksami dla najlepszych graczy na scenie.

Od 2000 roku prowadzi Warm Up, swój własny label, a od 2004 roku PoleGroup Records, z których oba osiągnęły granicę 50 wydawnictw. W 2013 roku rozpoczął serię występów live A/V pod kilkoma nazwami projektów, takimi jak Light and Dark, Biolive i Monochrome AV.

PEJZAŻ (HYBRID SET)

Pejzaż (związany z wytwórnią The Very Polish Cut-Outs oraz będący współtwórcą duetu Ptaki) opiera swoją muzykę na samplach głównie z lat 70-90. Ze wszystkich dekad subiektywnie układając je w słodko-gorzkie i nieco melancholijne autorskie kolaże. Zadebiutował albumem „Ostatni Dzień Lata”, a swój live opiera głównie na materiale z bardziej tanecznej płyty „Blues”. We wrześniu 2021 r. ukaże się jego najnowszy album – „Wyspa”

POSIJ

Djrum to uznany artysta undergroundowy o niebywałej umiejętności zręcznego łączenia różnych gatunków, od jazzu, hip hopu i dubstepu aż po ambient i techno. Tę płynność w poruszaniu się pomiędzy gatunkami można poczuć w muzyce Djruma, a lista gatunków, których w niej dotyka, jest obszerna: techno, ambient, modern classical, jazz, electronica, broken beat, samba, dubstep, jungle, footwork, DnB, triphop, gabber i electro.

PRIVACY

Prywatność z nazwy, prywatność z natury: ci artyści nie muszą nic o sobie zdradzać, ponieważ ich muzyka jest więcej niż wystarczająca, by zająć twój umysł i nogi.

W ciągu pięciu lat od debiutu Privacy wyprodukował wiele podziemnych hitów i parkietowych bomb, ale ciągle zmienia schematy.

Zawsze bezkompromisowa i autentyczna, muzyka Privacy odkrywa więcej z każdym przesłuchaniem. Sprawdza się na parkiecie, ale zawiera tyle szczegółów, że bliższe słuchanie również wynagradza uwagę. To samo dzieje się w DJ-ce, kiedy eklektyczne sety skręcają i obracają się wokół muzyki z sensem i celem.

RAU DJ SET

RAU Performance – warszawski producent oraz raper. Muzyką zajmuje się od 2000 roku. Współpracował z takimi artystami jak: Onar, Ten Typ Mes, czy Natalia Nykiel. Na swoim koncie ma dziesiątki kompozycji telewizyjnych oraz reklamowych. Jako artysta współpracował z takimi markami jak Desperados, Red Bull i Coca Cola. Jego produkcje cechują ̨ się charakterystycznym i nowoczesnym brzmieniem powodującym efekt “WOW” oraz “REPEAT” Jego styl muzyczny jest bardzo rozpoznawalny, a warstwa liryczna jest pełna luźnych spostrzeżeń, autoironii, humoru jak również poważnych refleksji.

Jego debiutancki album “Konkretna Rozrywka” ukazał się 13 maja 2016 roku nakładem niezależnej wytwórnii Alkopoligamia. Drugi album “Mistrz Sztuki” wydany własnym sumptem okazał się niemałym sukcesem. W 2021 roku ukazał się jego trzeci najbardziej osobisty album „Mieszane Uczucia”, który zajął 7 miejsce na liście sprzedażowej OLiS, a artysta wyrusza w trasę koncertową, by promować go w całej Polsce.

SHIFTED LIVE

Od początku ubiegłej dekady Shifted jest odpowiedzialny za jedne z najbardziej ekscytujących eksploracji techno. Poprzez swoje najnowsze projekty i przeszłość w drum & bass, Shifted podświadomie wykuł swoją własną ścieżkę na polu nowoczesnej muzyki elektronicznej. Jego unikatowe i bezkompromisowe mistrzostwo dźwięku i przestrzeni, tekstury i tonalności, umiejscowiło go wysoko w szeregach na zawsze żyznym styku Noise, Ambientu i współczesnego Techno.

Jako artysta, Shifted spogląda na peryferia gatunków, na obrzeża scen – na niezbadaną jeszcze przestrzeń poprzez swój własny obiektyw. Rekontekstualizując i potwierdzając wpływy z niespokojną swobodą, dotychczasowa twórczość brytyjskiego muzyka jest świadectwem artysty, który ma jeszcze wiele do odkrycia.

Jako DJ, staranne przygotowanie, cierpliwość i obecność umysłu zaprocentowały na przestrzeni lat. Sety są ostre jak brzytwa, usprawnione i pełne tego samego wyczuwalnego napięcia, które można znaleźć w pracy producenckiej artysty. Tak samo dobrze czuje się na większych scenach, jak i w intymnym otoczeniu. W procesie selekcji Shifted kładzie nacisk na teksturę i bogate wykończenie tonalne, priorytetowo traktując ciągłość formy i niskie tony, aby wygenerować potężne, rozbudowane występy, które unikają przerw w pędzie na rzecz wyraźnie hipnotycznego dynamizmu.

SIMO CELL

Simo Cell to francuski talent pochodzący z Nantes. Jego wyjątkowość na tle rozkwitającej francuskiej sceny wynika ze stylistyki będącej skrzyżowaniem wielu gatunków. Jako DJ i producent łączy brytyjskie brzmienia z eklektyzmem i eksperymentalnym podejściem.

Związany z angielskimi wytwórniami, takimi jak Livity Sound, Timedance i Wisdom Teeth, mieszkający w Paryżu producent jest również mocno zaangażowany we francuską scenę, pracując z osławioną ekipą BFDM i współpracując z takimi artystami, jak Bambounou, Low Jack i The Pilotwings. DJ-ując od ponad dekady i biorąc udział w kilku kolektywach, Simo Cell nie jest również ograniczony do jednej sceny czy konkretnego stylu. Jego oryginalny i dostosowujący się repertuar buduje nieprzewidywalne i dynamiczne sety.

UMWELT & EFRÉN MUR LIVE AV „SUBVERSIVE TERRITORY”

Jako producent wywodzący się z podziemnej sceny Rave lat 90-tych, Umwelt przeszedł przez wieki, nie czując nigdy potrzeby bycia pod stroboskopem czy podążania za hype’em. Autor bogatej dyskografii, m.in. we własnych wytwórniach Rave Or Die i New Flesh Recordings. Jego produkcje grają pod znakiem specyficznego i przesadnego brzmienia electro-techno.

W setach DJ-skich zawsze wierny winylom. Umwelt dostarcza zadziorną, mroczną i kinematograficzną muzykę na skrzyżowaniu klasyki z domniemaną nowoczesnością.

Podczas Koncertu Zamknięcia wystąpi z wyjątkowym live’m inspirowanym dystopijnym kinem i stylistyką science-fiction. Oprawą wizualną zajmie się artysta Efrén Mur.

WH0WH0

Muzyka beatowa, brzmienia znane z klubu, elementy footworku, dubstepu, trapu i drum’n’bass generowane przez perkusistę? Proszę bardzo. wh0wh0 to intensywne elektroniczne brzmienie, kojarzące się z muzyką wyprodukowaną na maszynach, ale wykreowane organicznie, przez solowego perkusistę. To też doskonale korespondujące ze sobą sample, dźwięki harmoniczne i nakładające się warstwy rytmiczne. Całość powstaje w czasie rzeczywistym za pomocą „kosmicznego”, stworzonego samodzielnie zestawu perkusyjno-elektronicznego.

Jacek Prościński jest od lat aktywny na trójmiejskiej scenie – współtworzy LLovage z Olem Walickim, Mu z Tymonem Tymańskim oraz duety LASY i Hałvva; gra również w zespole Tobiasza Bilińskiego Perfect Son, należał też do nieistniejącego już delay_ok. Przede wszystkim jednak, od 2019 r. intensywnie rozwija swój solowy projekt wh0wh0, w którym doskonali indywidualny styl gry na perkusji. Owocem tego procesu jest debiutancki album “Self-Titled” wydany przez trójmiejski label Coastline Northern Cuts.

Poniżej przypomnienie do tej pory ogłoszonych artystów Up To Date Festival 2021: