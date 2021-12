Uniwersytet w Białymstoku. Sportowy sukces doktoranta z wydziału prawa

Grudzień 16, 2021

źródło: Uniwersytet w Białymstoku źródło: Uniwersytet w Białymstoku

O tym, że studia doktoranckie można pogodzić ze sportowymi sukcesami przekonuje swoją postawą Patryk Zabrocki – doktorant z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ciągu dwóch tygodni zdobył on dwa sportowe trofea na mistrzostwach w karate kontaktowym.

To pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski OYAMA PFK w Kumite w Rzeszowie i trzecie na Mistrzostwach Europy Kyokushin Karate w Leżajsku.

Patryk Zabrocki to student ostatniego roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa UwB, w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych. Jego promotorem jest dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB. Swoją pasję prawniczą doktorant z powodzeniem łączy z pasją sportową. Od ponad 20 lat trenuje karate.

– Jako instruktor uczę też dzieci i młodzież tej sztuki walki. Po ciężkim wypadku w zawodach sportowych, operacji i bardzo długiej rehabilitacji, wróciłem do treningów jako zawodnik i do udziału w turniejach karate kontaktowego. Był to szczęśliwy powrót. Udało mi się zdobyć tytuł Mistrza Polski w Otwartych Mistrzostwach Polski Oyama PFK w kategorii konockdawn (walka bez ochraniaczy) mężczyzn + 80 kg (bez ograniczeń wagowych) – mówi Patryk Zabrocki.

XXVI Mistrzostwa Polski OYAMA PFK w Kumite odbyły się w ostatni weekend listopada w Hali Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. Udział w nich wzięło blisko 270 zawodniczek i zawodników z 30 Klubów Oyama Karate oraz z trzech klubów Kyokushin Karate (IKO Nakamura, Tezuka Group, WKB).

Dwa tygodnie później (11-12 grudnia) w Leżajsku odbyły się IV Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate, które zorganizował Leżajski Klub Karate i World Kyokushin Budokai Poland. W tych prestiżowych zawodach wzięło udział przeszło 500 zawodników z 15 państw, m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Turcji, Węgier, Niemiec, Kazachstanu, Tunezji, Izraela, Rumunii, Francji, Polski, Białorusi.

W mistrzostwach wystartowała reprezentacja Białostockiego Klubu Oyama Karate – pod wodzą trenera Witolda Choińskiego. Wśród jej zawodników znalazł się Patryk Zabrocki. Był to jego to debiut w zawodach tej rangi. Wystartował w kategorii seniorów do 90 kg, zajmując ostatecznie trzecie miejsce.

– To był szczęśliwy debiut. Gratuluję trenerowi Witoldowi Choińskiemu i pozostałym białostockim zawodnikom wspaniałych wyników sportowych – dodaje doktorant UwB. (mt)