Uniwersytet w Białymstoku. Biolodzy na pomoc ptakom

16 stycznia, 2024

Fot. Pixabay Fot. Pixabay

Kolizje ptaków z powierzchniami przeszklonymi to problem, na który szczególną uwagę zwrócili biolodzy z Uniwersytetu w Białymstoku.

Przeszklone i refleksyjne powierzchnie, niewidoczne dla ptaków, są dla nich śmiertelną pułapką. Istnieją jednak skuteczne rozwiązania, które mogą temu zapobiegać i zmniejszyć śmiertelność zwierząt. Jednym z nich jest specjalna folia, która została testowana na szklanych ścianach kampusu uczelni przy ul. Ciołkowskiego.

– Folię zainstalowaliśmy w lipcu 2023 roku. Od sierpnia zaczęliśmy monitoring poinwestycyjny, żeby zobaczyć czy ta folia jest skuteczna – mówi dr Krzysztof Deoniziak z Wydziału Biologii – z danych, które zebraliśmy do tej pory w 2021 i 2022 roku, średnio co czwarty ptak umierał podczas kolizji. Natomiast dane cząstkowe z 2023 roku pokazały, że tylko 10% ptaków z tego całego okresu monitoringu uderzało w szybę. To, że udało się nam tak obniżyć tą śmiertelność napawa optymizmem.

Montaż specjalnej folii był możliwy dzięki współpracy z Fundacją Szklane Pułapki oraz austriacką organizacją BirdShades. (jł)