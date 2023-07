Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK otrzymało prestiżowe wyróżnienie

18 lipca, 2023

Prof. Jan Kochanowicz i prof. Paweł Knapp, fot. Hanna Kość Prof. Jan Kochanowicz i prof. Paweł Knapp, fot. Hanna Kość

Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku otrzymało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) i stało się akredytowanym ośrodkiem leczenia zaawansowanego raka trzonu macicy.

Już trzy lata temu białostocki ośrodek otrzymał potwierdzenie, że jest miejscem, gdzie zgodnie z europejskimi standardami leczony jest rak jajnika. Teraz otrzymał tytuł „excellence” czyli wyższy tytuł doskonałości dotyczący leczenia raka trzonu macicy.

– Aplikowałem, aby Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku było normalnym akredytowanym ośrodkiem przy ESGO – mówi prof. Paweł Knapp, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. – Zostaliśmy jednak dostrzeżeni i mianowani na „centre of excellence”, czyli jest to najwyższe uhonorowanie. Jesteśmy siódmym ośrodkiem w Europie, który otrzymał taki certyfikat.

Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku to duże wyróżnienie i prestiż.

– To kolejny sukces, który pokazuje, że jesteśmy jako szpital wyjątkowi na tle kraju – zapewnia prof. Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Pokazujemy nowatorskie metody leczenia i postępowania. Jeśli dostrzegają to też inni, czyli niezależne gremia specjalistów klasy europejskiej to świadczy to o jakości.

Dla pacjentek jest to czytelna informacja, że w Uniwersyteckim Centrum Onkologicznym jest wysoki standard leczenia. W tym miejscu wykorzystywane są najnowocześniejsze techniki leczenia, czyli poza chemioterapią i radioterapią, pacjentki mogą też otrzymać immunoterapię. To przedłuża życie, ponieważ choroby, które do tej pory były śmiertelne, teraz stają się chorobami przewlekłymi. (hk)