Uniwersytecka Szkoła Rodzenia Białystok znowu będzie edukować młodych rodziców

20 czerwca, 2023

Po pandemicznej przerwie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wznawia działalność Uniwersytecka Szkoła Rodzenia Białystok. Prowadzić ją będą położne, które na co dzień pracują na bloku porodowym, opiekują się mamami w Klinice Perinatologii i maluszkami w Klinice Neonatologii.

Położne będą uczyć, czego można się spodziewać w ciąży, jak i czy można przygotować się do porodu, jak ten poród może wyglądać. Mówią o tych problemach, jakie mogą spotkać przyszłą mamę po porodzie np. problemach z karmieniem piersią. Do dyspozycji mają fantomy: Lusię, Pawełka i Olafa.

„Dzieciaczki” ważą tyle, co prawdziwe dzieci i zachowują się jak niemowlaki po porodzie np. nie trzymają głowy. Pawełek ma otwartą buzię, by mama mogła poćwiczyć przystawianie do piersi. Z kolei Olaf jest fantomem, na którym można poćwiczyć higienę intymną u chłopców.

W szkole rodzenia można uczestniczyć od 26 tygodnia ciąży. Na zajęcia mogą się zapisywać kobiety, które planują rodzić w USK w Białymstoku. Szczegóły są tutaj. (mt)