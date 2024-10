Unai zagra w Klubie Muzycznym Sześcian!

30 października, 2024

W sobotę 2 listopada, w Klubie Muzycznym Sześcian zagra zespół Unai, który przyciąga słuchaczy swoją energią, ekologicznym przesłaniem i oryginalnym brzmieniem. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Radia Akadera.

Unai to wyjątkowy zespół, który zrzesza muzyków będących ikonami polskiej sceny rockowej i bluesowej. Na scenie Klubu Muzycznego Sześcian zaprezentują oni swoje nietuzinkowe brzmienie, które oscyluje między poezją Marka Grechuty a rozbudowanymi formami progresywnego rocka, nawiązującymi do twórczości Pink Floyd. Lider grupy Witek Łukaszewski, wielokrotnie współpracował z gigantami polskiej muzyki, tworząc również muzykę do ostatniego albumu Maryli Rodowicz.

Łukaszewski to postać nietuzinkowa – artysta, który nie tylko gra na gitarze basowej, klasycznej i syntezatorach, ale jest również uznanym pisarzem i poetą. Jego powieść fantasy, od której pochodzi nazwa zespołu „Unai”, oznacza „Wilka, który śpiewa” w języku plemienia Seneca. To symboliczne znaczenie wpisuje się w przesłanie grupy, które silnie akcentuje ochronę przyrody i proekologiczne wartości.

Kolejną muzyczną legendą, której brzmienie usłyszymy w Unai, jest Jurek Styczyński – niezapomniany gitarzysta zespołu Dżem, powszechnie uznawany za jednego z najlepszych polskich gitarzystów elektrycznych. Na scenie dopełni go dynamiczny perkusista Max Mińczykowski znany z formacji Lombard, który wnosi do zespołu świeżość i młodzieńczą energię. (hp)