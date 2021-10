UMB. Uroczystości wręczenia dyplomów lekarzom i lekarzom-dentystom

Październik 8, 2021

źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tegoroczni absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrali dyplomy.

Wydział Lekarski ukończyły 264 osoby, w tym: 190 absolwentów kierunku lekarskiego.

– Macie niesamowitą profesję i macie też do zrealizowania fantastyczne powołanie. Bardzo serdecznie wam życzymy byście nie zapomnieli o tym, jak świetny jest to zawód, jak fantastyczne przed wami wyzwania, by nie przygniotły tego takie codzienne problemy, z jakimi przyjdzie wam się mierzyć w waszych miejscach pracy, z biurokracją, czasami z pewnymi niesprawiedliwościami ze strony pacjentów. Życzę wam, aby jak najczęściej zdarzały się wam te niesamowite i niepowtarzalne podziękowania ze strony czy to pacjentów czy ich rodzin – mówił Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Moniuszko.

Podczas uroczyści dyplomy odebrało także 74 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

– Gratuluję Państwu tego, że żeście zdobyli te dyplomy, które w tej chwili pozwolą wam wykonywać upragniony zawód. Mam nadzieję, że z wielką satysfakcją, ale przede wszystkim z pożytkiem dla pacjentów, ponieważ Państwa edukacja służy pacjentom. To jest wasza swego rodzaju służba na rzecz innego człowieka. Cała wiedza, te wszystkie umiejętności, mam nadzieję będą satysfakcjonujące, byście mogli świadomie i z dużą pokorą wykonywać swój, jakże piękny, zawód lekarza-dentysty – mówiła prof. dr hab. Teresa Sierpińska, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia.

Tegoroczni absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego i lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskali czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) i Lekarskim Egzaminie Końcowym (LEK).

W jesiennej edycji LDEK-u 2021 zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach i którzy zdawali po raz pierwszy. Średnia punktów, którą osiągnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 163,25 pkt. i 164 pkt i jest o od 3 do 4 punktów wyższa niż absolwentów pozostałych uczelni medycznych.

Na koniec uroczystości absolwenci zarówno kierunku lekarskiego, jak i lekarsko-dentystycznego na znak radości z odebrania dyplomów podrzucili w górę swoje birety.

Z powodów ograniczeń epidemicznych w obu uroczystościach dyplomatoriów nie brały udziału rodziny absolwentów. Odbywała się natomiast transmisja online, która dostępne są na kanale YouTubeUMB. (mt)