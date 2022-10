UMB poszukuje pacjentów do badań dot. szczepionki przeciwko boreliozie

Październik 3, 2022

Pałac Branickich w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Pałac Branickich w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczynają badania kliniczne dotyczące szczepionki przeciwko boreliozie. Uczelnia szuka osób, które chciałyby wziąć udział w badaniach sprawdzających skuteczność takiego preparatu.

Celem badania jest także ustalenie bezpieczeństwa, tolerancji i immunogenności produktu VLA15 stosowanego w profilaktyce boreliozy w Ameryce Północnej i Europie.

Część uczestników projektu otrzyma szczepionkę, część placebo. Schemat dawkowania będzie obejmować 3 dawki podawane w okresie od 5 do 9 miesięcy w cyklu podstawowym oraz 1 dawkę przypominającą.

– Podczas badania losowo przydziela się pacjentów do określonego zespołu poddawanego ocenianej interwencji lub do tzw. zespołu kontrolnego, a następnie obserwuje występowanie określonych punktów końcowych. Specjaliści uważają, że ten rodzaj badań jest wyjątkowo wiarygodny. Na przykład w badaniu porównującym nowy lek z placebo, każda osoba ma taką samą szansę na przydzielenie do grupy otrzymującej placebo lub lek – informuje Marcin Tomkiel, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W Polsce co roku na boreliozę choruje 20 tys. osób. Najwięcej przypadków notuje się w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zgłoszenia do projektu badawczego przyjmowane są telefonicznie – 85 8316514 lub mailowo – neuroin@umb.edu.pl. (mt)