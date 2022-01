UMB i Centrum Łukasiewicz będą rozwijać zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie

Styczeń 12, 2022

Przedstawiciele Centrum Łukasiewicz i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podpisali porozumienie, którego głównym obszarem współpracy będzie sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia.

Naukowcy Sieci Badawczej od lat zaangażowani są w liczne projekty badawcze wykorzystujące sztuczną inteligencję do poprawy stanu zdrowia Polaków, m.in. w chorobach nowotworach.

– Trudna sytuacja w służbie zdrowia, będąca konsekwencją przedłużającej się pandemii, sprawiła, że doceniliśmy to, do czego mieliśmy już dostęp jak e-recepty, teleporady czy cyfrowy kontakt z lekarzem. Zmotywowała również nas, naukowców, do przyspieszenia tempa prac na rzecz unowocześnienia medycyny. Naturalnym etapem tego procesu jest inwestowanie w rozwój sztucznej inteligencji, który może obniżyć koszty leczenia, zwiększyć efektywność diagnostyki czy odciążyć pracowników służby zdrowia. Chcemy ten trend wykorzystać, dlatego dziś łączymy kompetencje instytutów Łukasiewicza z wiedzą i doświadczeniem kadry naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Natomiast Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest ekspertem w bankowaniu materiału biologicznego, który ma służyć chociażby dogłębnemu poznaniu mechanizmów nowotworów.

– Nie ukrywamy, że celem wszystkich naszych strategicznych działań jest wprowadzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do standardowej praktyki medycznej – mówi prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju UMB. – Każde takie rozwiązanie będzie jednak wiarygodne i przydatne tylko wtedy, gdy zostanie oparte na wysokiej jakości danych, pochodzących od dużych grup pacjentów. Swoją szansę osiągnięcia sukcesu na tym niezwykle konkurencyjnym polu upatrujemy w integracji danych klinicznych z danymi pochodzącymi z danych wielkoskalowych, przede wszystkim tych związanych z badaniem ludzkiego genomu.

Ponadto instytucje będą współpracowały na polu biotechnologii i bioinżynierii.

Do grona partnerów Sieci Badawczej w grudniu ubiegłego roku dołączyła również Politechnika Białostocka. Uczelnia będzie współpracować z Centrum w zakresie transport, budownictwa, informatyki oraz mechaniki. (ea)