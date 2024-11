Ukończono 1/3 budowy kluczowego odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

Ten fragment S19 jest ważnym elementem sieci drogowej regionu. Od północy połączy się z drogą krajową DK 65 prowadzącą z Ełku do Białegostoku, a docelowo połączy się także z odcinkiem S19 Knyszyn – Krynice, co usprawni komunikację w północnej części województwa. Na południu nowa trasa połączy się z drogą ekspresową S8 na planowanym węźle Białystok Zachód, tworząc istotny węzeł komunikacyjny, który ułatwi ruch zarówno lokalny, jak i tranzytowy.

Węzeł Białystok-Zachód to jest bardzo trudny etap budowy ze względu na konieczność wykonywania go pod stałym ruchem na drodze S8 przy zachowaniu dwóch jezdni w każdym kierunku, tak aby nie spowalniać ruchu . Będzie się to wiązało z dużym wyzwaniem logistycznym – Mówi Szymon Pawelec Dyrektor Kontraktu.