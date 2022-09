Uczta wizualna i muzyczna, czyli premiera „West Side Story” w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wrzesień 7, 2022

Fot. Jerzy Doroszkiewicz Fot. Jerzy Doroszkiewicz

„West Side Story” czyli jeden z najsłynniejszych musicali świata będzie do obejrzenia w Białymstoku. Premiera 23 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Reżyserem spektaklu jest Jakub Szydłowski, znany aktor i reżyser musicali. Jest on jednym z twórców sukcesu białostockiej prapremiery „Doktora Żywago”.

– „West Side Story” to spektakl bardzo dobry na nasze czasy – zapewnia Jakub Szydłowski. – Mówi dużo o nietolerancji ze względu na tożsamość czy pochodzenie. Spektakl jest o nienawiści. To jest historia oparta na arcydziele Williama Shakespeare pt. „Romeo i Julia”, czyli nie ma happy endu.

Teraz musicalem „West Side Story” reżyser chce przebić sukces „Doktora Żywago”.

– „West Side Story” to młodzieńcza energia. To nietypowy musical, w którym wszyscy muszą tańczyć naprawdę dobrze. To jest musical baletowy, czyli ewenement w skali tego gatunku. Tam są etiudy taneczne napisane przez kompozytorów, aby ten balet uwypuklić. Korzystamy również z zasobów opery. Zespół i chór też jest wykorzystywany – dodaje Jakub Szydłowski.

Musical ‚West Side Story” to uczta wizualna i muzyczna. Premiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej już 23 września. (jd/hk)