Uczniowie klas mechatronicznych „Mechaniaka” pod skrzydłami Politechniki Białostockiej

6 września, 2023

Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy mechatroniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, fot. Dariusz Piekut Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy mechatroniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, fot. Dariusz Piekut

Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy mechatroniczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Z myślą o uczniach zostanie przygotowany specjalny pięcioletni program zajęć pozwalający im „dotknąć” studiów jeszcze na etapie technikum.

To nie tylko zamawiane wykłady, laboratoria, zajęcia przedmiotowe na uczelni, ale także spotkania z przedstawicielami studenckich kół naukowych czy samorządem studenckim. Podpisane porozumienie jest sformalizowaniem długoletniej współpracy pomiędzy uczelnią a „Mechaniakiem”, którego absolwenci co roku zasilają szeregi studentów PB. Wszystkie planowane w ramach porozumienia działania mają przyciągnąć na Politechnikę jeszcze większą grupę absolwentów tej szkoły.

– Liczymy na to, że absolwenci „Mechaniaka” zasilą szeregi naszych studentów, że coraz więcej absolwentów tej szkoły będzie studentami naszej uczelni. To jest m.in. główny powód, żeby obejmować patronatem klasy w szkołach średnich, żeby pokazywać młodzieży jak wyglądają zajęcia na uczelni, żeby pokazywać młodzieży, że warto podejmować dalsze kształcenie. Chcemy tym przedsięwzięciem zainspirować tę młodzież do tego, żeby jednak dbała o swoją przyszłość kształcąc się na studiach wyższych – powiedział prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej, prof. Jarosław Szusta.

Patronat Politechniki nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechatronik to dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku duże wyróżnienie.

– Ci uczniowie często wybierają szkołę wyższą, idą jeszcze się uczyć dalej, nie poprzestają tylko na samym technikum. Mamy jednak nadzieję, że to będzie jeszcze więcej chętnych. Zależy nam na tym, żeby nasi uczniowie już poszerzyli w tym momencie tę swoją wiedzę i umiejętności, które „wyniosą” z technikum. Będzie im łatwiej, na pewno chętniej pójdą na Politechnikę. Dla nas jest to ważne, dla naszych uczniów myślę też będzie – mówiła Małgorzata Kleszczewska, dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

To nie wszystko. Politechnika Białostocka w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia proponuje udział w programie „Z technikum na Politechniki”. Uczelnia wspiera nowo przyjętych studentów zajęciami pod nazwą „Wyrównać szanse”.

– Oferujemy nowo przyjętym studentom dodatkowe zajęcia z fizyki, matematyki, chemii i innych przedmiotów kierunkowych, tak aby łatwiej zintegrowali się z programem studiów, żeby ułatwić im funkcjonowanie w naszej uczelni, a przede wszystkim korzystanie z naszych programów studiów – powiedziała rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności i wiedzę uczniów w trakcie kształcenia, a potem w Politechnice jeszcze dodatkowe zajęcia już ukierunkowane na to, żeby ułatwić studiowanie kierunków technicznych, kierunków inżynierskich – dodała.

Politechnika Białostocka współpracuje z wieloma szkołami średnimi z regionu. Pod swoim skrzydłami ma kilka klas patronackich. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: